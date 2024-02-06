Вице-спикер Госдумы предложил наказывать доносчиков за ложные доносы

Заместитель председателя Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается ввести административное наказание для граждан за злоупотребление правом на обращение в государственные органы.
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