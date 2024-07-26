© РИА Новости . Стрингер Вчера 8,7K прочитали Чтобы остановить открытые расходы США и сохранить независимость и безопасность Украины, Вашингтон и союзники должны дать Киеву "последний серьёзный шанс на победу".
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