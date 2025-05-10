Команда из Казани получила 1,7 млн на съемки фильма о татарской культуре

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ Молодая команда кинематографистов из Татарстана стала единственным представителем республики в конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее», организованном Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК).
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