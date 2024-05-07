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Вратарь «Зенита» Кержаков о чемпионской гонке в РПЛ: «Кто‑то свыше делает так, чтобы интрига сохранялась, наверное. Ничья в Воронеже может нас встряхнуть»

В понедельник «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) в гостевом матче 27‑го тура Мир РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 51 очко и лидирует в таблице с минимальным отрывом от конкурентов – «Краснодара» и «Динамо» (по 50 очков).

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