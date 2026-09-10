В ВАДА рассматривают возможность обжалования решения по делу Заболотного

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассматривает возможность обжалования решения о шестимесячной дисквалификации футболиста Антона Заболотного за нарушение антидопинговых правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым