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В ВАДА рассматривают возможность обжалования решения по делу Заболотного

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рассматривает возможность обжалования решения о шестимесячной дисквалификации футболиста Антона Заболотного за нарушение антидопинговых правил.

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