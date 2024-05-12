Сеть биткоина стала более востребованной

Ки Ён Джу, возглавляющий сервис КриптоКвант, который предоставляет аналитику ончейновых и рыночных данных организациям и профессиональным криптовалютным инвесторам, отметил существенный всплеск майнерских доходов.
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