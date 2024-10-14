Работникам дорожной организации в Тамбове задолжали по зарплате более 4 млн рублей

В Тамбовской области только после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате. Установлено, что перед 112 работниками ООО "Автодор-Тамбов" образовался долг по заработной плате в размере более 4 млн рублей.
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