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Нагорных: «Очевидно, что «Локомотив» продолжает оставаться топ-клубом. Просто у нас есть понятная концепция»

Нагорных: «Очевидно, что «Локомотив» продолжает оставаться топ-клубом. Просто у нас есть понятная концепция»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что железнодорожники остаются топ-клубом, несмотря на текущие результаты.

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