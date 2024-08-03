Каждая 7 квартира в строящихся домах в Москве имеет площадь менее 28 квадратов

На первичном рынке столицы сейчас представлено 56 тысяч новых квартир.На первичном рынке Москвы представлено 56 тысяч квартир, из которых каждая седьмая площадью менее 28 квадратных метров, сообщают эксперты, комментируя новость о запрете строительства малометражных квартир в столице.