Подросток в коме после удара током на заброшенном заводе в Ливнах

В Ливнах 15-летний подросток получил сильный удар электрическим током. По информации издания «Уездный город Ливны», группа подростков находилась на территории заброшенного кирпичного завода на улице Московской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Орловский кабельн...
- Мишустин вручил м...
- Клычков прокоммен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым