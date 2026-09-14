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Подросток в коме после удара током на заброшенном заводе в Ливнах

Подросток в коме после удара током на заброшенном заводе в Ливнах

В Ливнах 15-летний подросток получил сильный удар электрическим током. По информации издания «Уездный город Ливны», группа подростков находилась на территории заброшенного кирпичного завода на улице Московской.

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