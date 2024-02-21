Звезда сериала «Мосгаз» передала атмосферу отдыха в Африке

<p>Марина Александрова провела незабываемый семейный отдых в Африке. Вместе с мужем и детьми они отправились в Марракеш, прекрасный город в Марокко, известный своими великолепными дворцами, садами и мечетями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии