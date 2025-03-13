В ВС РФ появятся «штурмовые» индивидуальные рационы питания В российских войсках появятся индивидуальные рационы питания (ИРП), предназначенные для доставки с помощью беспилотников штурмовым группам.
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В ВС РФ появятся «штурмовые» индивидуальные рационы питания В российских войсках появятся индивидуальные рационы питания (ИРП), предназначенные для доставки с помощью беспилотников штурмовым группам.
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