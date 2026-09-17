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Мировое обозрение

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Сейм Латвии одобрил возможное повышение до 300% тарифов за транзит зерна из РФ

Сейм Латвии одобрил возможное повышение до 300% тарифов за транзит зерна из РФ

Латвийский парламент в срочном порядке одобрил поправки, которые открывают дорогу к резкому удорожанию железнодорожного транзита российского зерна.

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