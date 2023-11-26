В День матери вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции военнослужащий группировки войск «Запад» сделал трогательный сюрприз своей матери

Благодаря профессионализму Максима, в ходе боя были уничтожены три единицы бронетехники, грузовые автомобили, осуществляющие подвоз материальных средств и боеприпасов, четыре расчета ПТРК и до взвода живой силы противника.
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