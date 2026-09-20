Новый Audi S5 Avant начали продавать в Китае: мотор V6 на 367 л.с. под капотом и изогнутые экраны OLED в салоне

Мотор — с 48-вольтовой надстройкой Новый Audi S5 Avant официально вышел на китайский рынок. Спортивный универсал построен на платформе PPC, а под капотом — 3,0-литровый турбированный V6.
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