В России рекордно увеличился средний размер автокредита

В октябре 2023 года в России наблюдался рекордный рост среднего размера автокредитов Как пишут «Известия» со ссылкой на БКИ «Скоринг бюро», средняя величина кредита для приобретения автомобилей достигла отметки в 1,5 миллиона рублей, установив новый исторический рекорд.