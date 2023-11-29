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В России рекордно увеличился средний размер автокредита

В России рекордно увеличился средний размер автокредита

В октябре 2023 года в России наблюдался рекордный рост среднего размера автокредитов Как пишут «Известия» со ссылкой на БКИ «Скоринг бюро», средняя величина кредита для приобретения автомобилей достигла отметки в 1,5 миллиона рублей, установив новый исторический рекорд.

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