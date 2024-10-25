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Въезд на Синие мосты в Калуге открыт с трех улиц

Въезд на Синие мосты в Калуге открыт с трех улиц

В Калуге завершается реконструкция Синих мостов, въезд на путепровод уже открыли с трех улиц. По данным Горуправы, сейчас можно попасть на Синие мосты через 2-й Городской проезд, с улицы Путейской и Глаголева.

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