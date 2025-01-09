В Канаде пообещали «причинить огромную боль» США в случае введения пошлин

Министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон в эфире телеканала CTV заявил, что канадская сторона «причинит огромную боль» США в случае введения избранным американским президентом Дональдом Трампом пошлин на канадские товары.
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