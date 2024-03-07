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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян − о бое с Ядуном: «Свожу его в школу бокса»

«Ну как он может быть лучшим боксером в дивизионе? Не знаю, кого он побеждал, занимался ли боксом. В воскресенье я покажу ему, чей бокс лучше.

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