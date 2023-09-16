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«Месси не ставит себя выше других. Он беспокоится о товарищах, отправляет сообщения, желает удачи – это мотивирует». Форвард «Интер Майами» Кампана о Лео

«Месси не ставит себя выше других. Он беспокоится о товарищах, отправляет сообщения, желает удачи – это мотивирует». Форвард «Интер Майами» Кампана о Лео

В прошлые выходные «Интер Майами» обыграл «Канзас-Сити» в МЛС со счетом 3:2. Месси не принимал участия в матче, поскольку находился в расположении сборной Аргентины.

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