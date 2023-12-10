Возле главного корпуса ОГУ в Орле бездомные собаки нападают на людей

Студенты Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева, которые обучаются в главном корпусе вуза на улице Комсомольской, пожаловались губернатору Андрею Клычкову на регулярные нападения бездомных собак.
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