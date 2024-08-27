Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Юткин
    А причем здесь хохлы? Пиндосы прощупывают. И хватит играть в дурачков-простачков. Речь идет об оружии в руках наемник...Журналист Боуз од...
  • Анна Ахметзянова
    А храм в Константинополе?🤔Аналитик Озер: сн...
  • Сергей Иванов
    Достойная невестка. В стриптизклубах одни целочки работаютПевица Королева п...

Медиаэксперт Анучкин: удар по Telegram будет нацелен на анонимные военные каналы

Медиаэксперт Анучкин: удар по Telegram будет нацелен на анонимные военные каналы

Обычным жителям России, которые используют Telegram для просмотра кулинарных рецептов, можно не опасаться последствий ареста основателя мессенджера Павла Дурова, уверен директор факультета медиа университета "Синергия" Александр Анучкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх