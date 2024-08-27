Медиаэксперт Анучкин: удар по Telegram будет нацелен на анонимные военные каналы

Обычным жителям России, которые используют Telegram для просмотра кулинарных рецептов, можно не опасаться последствий ареста основателя мессенджера Павла Дурова, уверен директор факультета медиа университета "Синергия" Александр Анучкин.
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