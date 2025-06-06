Челябинка провалилась в колодец во дворе многоквартирного дома

В Челябинске выясняют обстоятельства падения женщины в колодец. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел на этой неделе на улице Аральской в Металлургическом районе Челябинска.
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