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Полиция задержала более 80 человек после потасовки на «Садоводе»

Полиция задержала более 80 человек после потасовки на «Садоводе»

Сотрудники полиции задержали 82 человека после массовой потасовки на рынке «Садовод» в Москве, в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по факту неподчинения сотруднику правоохранительных органов.

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