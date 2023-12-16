Полиция задержала более 80 человек после потасовки на «Садоводе»

Сотрудники полиции задержали 82 человека после массовой потасовки на рынке «Садовод» в Москве, в отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по факту неподчинения сотруднику правоохранительных органов.
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