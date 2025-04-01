В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на купянском направлении

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись у Каменки и Двуречной. О наступлении Вооруженных сил (ВС) России на купянском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.