Аналитик Латтр: Парижу выгодно, чтобы старые Mirage сгорели в степи Украины

Французская сторона к 2029 году намерена снять с вооружения истребители Mirage 2000-5. На данный момент они поставляются украинской стороне, рассказал в беседе с ТАСС французский эксперт по авиации, аналитик в области геополитики и стратегии Сириль де Латтр.