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Дана оценка неприличному жесту Дурова в соцсети

Дана оценка неприличному жесту Дурова в соцсети

Показывать в отношении государства один из самых унизительных в криминальной среде знаков является чистым безумием, считает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Эта продажная гнида не боится быть уничтоженным после этого жеста....
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1 м.