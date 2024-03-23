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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Свен Винке: продажи Baldur's Gate 3 почти в два раза выше чем у Divinity: Original Sin 2 Свен Ви...

Свен Винке: продажи Baldur's Gate 3 почти в два раза выше чем у Divinity: Original Sin 2 Свен Ви...

Свен Винке: продажи Baldur's Gate 3 почти в два раза выше чем у Divinity: Original Sin 2Свен Винке, глава Larian Studios, дал интервью изданию GameSpot, в котором поделился некоторыми интересными деталями касательно финансовых показателей Baldur’s Gate 3.

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