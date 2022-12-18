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«Перемены в лучшую сторону»: Путин обратился к молодежи

«Перемены в лучшую сторону»: Путин обратился к молодежи

Приветствуя участников первого съезда Российского движения детей и молодежи, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему, и РФ сможет сделать мир более справедливым.

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