«Перемены в лучшую сторону»: Путин обратился к молодежи

Приветствуя участников первого съезда Российского движения детей и молодежи, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему, и РФ сможет сделать мир более справедливым.
Приветствуя участников первого съезда Российского движения детей и молодежи, президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что все перемены, которые сейчас происходят в России и в мире, ведут к лучшему, и РФ сможет сделать мир более справедливым.
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