Данные финансового маркетплейса «Банки.ру» показали: на клиентов 18–34 лет пришлось 59% всех выданных микрозаймов и 63% заявок.
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