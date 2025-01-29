Рейтинг знаков зодиака, которые чаще всего становятся преступниками и серийными убийцами Алёна ЮрьеваЗадумывались ли вы, какие черты характера могут скрывать темные стороны вашей натуры? Астрология предлагает удивительные перспективы: знак Зодиака способен не только рассказать о вашем романтическом потенциале или карьерных возможностях, но и подсказать, кто склонен к преступлениям.