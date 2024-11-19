Бурбоновые винокурни станут новым источником возобновляемой энергии

Исследователи из Института Джеймса Б. Бима разработали технологию переработки барды в метан. Это позволяет решить сразу две проблемы: утилизацию отходов производства бурбона и снижение углеродного следа в Кентукки.
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