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Секреты фронта: как ВСУ теряют позиции в Горнале и Олешне

Секреты фронта: как ВСУ теряют позиции в Горнале и Олешне

Секреты фронта: как ВСУ теряют позиции в Горнале и Олешне Ирина ВальковаВ последние недели в Курской области России происходят события, которые подтверждают сложившуюся картину на фронте — украинские силы теряют позиции, а российская армия продвигается вперёд.

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