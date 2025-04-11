Секреты фронта: как ВСУ теряют позиции в Горнале и Олешне Ирина ВальковаВ последние недели в Курской области России происходят события, которые подтверждают сложившуюся картину на фронте — украинские силы теряют позиции, а российская армия продвигается вперёд.