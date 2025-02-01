Космический затор: США не успевают готовить спутники к рекордным запускам

Космические силы США столкнулись с неожиданной проблемой в эпоху коммерческого космического бума. Несмотря на возросшие возможности по запуску ракет, критическим узким местом в космических операциях становится нехватка помещений для подготовки спутников к запуску.
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