1. Телефон и компьютер Если человек внезапно поставил пароль на свои гаджеты, это плохой знак. Если не поставил, но проводит много времени со смартфоном в руках и не выпускает его из виду, — тоже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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