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Увеличение поставок электроэнергии из ЕС на Украину разрушает европейский рынок

Увеличение поставок электроэнергии из ЕС на Украину разрушает европейский рынок

Украина стала для Европы не только ненужным бременем в политике, порождающим конфликты, но и тяжелой экономической ношей, больше похожей на черную дыру, которую невозможно наполнить никакими усилиями и помощью.

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