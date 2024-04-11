Садовод Корочкин: зеленение поможет подготовить клубни картофеля к посадке

Дачникам нужно провести зеленение клубней картофеля, чтобы подготовить их посадке. Об этом Pravda.Ru рассказал президент группы компаний "Русский огород", член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства России Владислав Корочкин.
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