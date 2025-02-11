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Царьград

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СК завёл дело против замглавы Мытищ из-за незаконной выдачи жилищного сертификата

СК завёл дело против замглавы Мытищ из-за незаконной выдачи жилищного сертификата

Замглавы Мытищ подозревают в незаконной выдаче жилищного сертификатаСледователи по Московской области возбудили уголовное дело, подозреваемым по которому проходит замглавы администрации городского округа Мытищи.

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Комментарии
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Амара Карпова
Хоть лед тронулся👍мадам купецкая должна сидеть💯
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