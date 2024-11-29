Глава немецкой разведки обвинил Россию якобы в "подготовке к войне в Западом".Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Россия считают возможной конфронтацию с Россией.
В Германии считают конфронтацию с Россией возможной
Комментарии
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Сергей Васильевич
Разве можно публиковать статьи с массой ошибок? Не уважаете ни себя, ни автора, ни аудиторию....
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18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Идиотов немчуков история ни чему не учит! Победить Россию у них ни когда не получиться, а дружить с русскими им заокеанские хозяева не велят!
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17 час.
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