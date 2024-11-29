В Германии считают конфронтацию с Россией возможной

Разве можно публиковать статьи с массой ошибок? Не уважаете ни себя, ни автора, ни аудиторию....

ИМ

Ильдус Мамлеев

Идиотов немчуков история ни чему не учит! Победить Россию у них ни когда не получиться, а дружить с русскими им заокеанские хозяева не велят!