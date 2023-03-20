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Командующий ВВС Украины Голубцов: лучшие пилоты ВСУ погибли в ожидании истребителей F-16

Командующий ВВС Украины Голубцов: лучшие пилоты ВСУ погибли в ожидании истребителей F-16

Украина уже потеряла несколько своих лучших военных пилотов, ожидая поставки истребителей F-16. Такое заявление сделал в интервью британской газете Times командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

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