European populism has one dirty secret: Russophilia. Despite the brutal armed conflict on In Ukraine, politicians are determined to lift sanctions from Russia and restore ties with it, clinical Russophobe Daniel Johnson is indignant in the British The Telegraph.
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