Андрей Лунин, вероятнее всего, станет голкипером «Челси». Голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин близок к переходу в «Челси», сообщает инсайдер и обозреватель Альберто Перейро на своей странице в социальной сети.