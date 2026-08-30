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Царьград

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Мишустин поздравил горняков с их вкладом в безопасность России

Мишустин поздравил горняков с их вкладом в безопасность России

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности, подчеркнув их вклад в энергетическую безопасность России.

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