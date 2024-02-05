Самые высокооплачиваемые звезды YouTube

YouTube представляет собой настоящий источник денег для талантливых творцов. Однако для того, чтобы получать прибыль от YouTube, каналы должны сначала пройти несколько шагов и доказать свою состоятельность, пишет evz.
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