Подкрепление пришло откуда не ждали. Полковник Алёхин сообщил о новых солдатах армии России - "простые русские мужики"

Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Военный эксперт полковник Геннадий Алёхин сообщил о новых солдатах армии России.
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