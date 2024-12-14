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Закон и Порядок

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Подкрепление пришло откуда не ждали. Полковник Алёхин сообщил о новых солдатах армии России - "простые русские мужики"

Подкрепление пришло откуда не ждали. Полковник Алёхин сообщил о новых солдатах армии России - "простые русские мужики"

Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Военный эксперт полковник Геннадий Алёхин сообщил о новых солдатах армии России.

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