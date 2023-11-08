В Тамбовской области продолжается миграционная убыль населения

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cto talykova

В маленьком районном городке Жердевка Тамбовской обл. было : Завод растительных масел,Молокозавод,Сушильный завод Мехзавод,Сахзавод,Мясокомбинат, Хлебозавод, ЖБИ итого 8 заводов. А сейчас Магниты,Пятёрочки и прочие центры торговли. А производства все тю тю.Вокруг города откормочные станции- свинофермы т.е. Молодёжь уезжает учится и тю тю. Жить стало лучше, жить стало веселей.60лет назад унас туалет в школе был на улице, но зато были прекрасные помещения под мастерские столярные,слесарные. Мы там молоточки себе делали и даже табуретки. А после занятий ставили спектакли и учились танцевать. Сейчас школа кирпичная ,но 9 летнее образование и после занятий закрывается на замок. А наши учителя с нами были с утра до вечера.