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Новости Тамбова

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В Тамбовской области продолжается миграционная убыль населения

В Тамбовской области продолжается миграционная убыль населения

Тамбовстат огласил предварительную информацию о миграционной ситуации в регионе за январь-август 2023 года.

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Комментарии
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ct
cto talykova
В маленьком районном городке Жердевка Тамбовской обл. было : Завод растительных масел,Молокозавод,Сушильный завод Мехзавод,Сахзавод,Мясокомбинат, Хлебозавод, ЖБИ  итого 8 заводов. А сейчас Магниты,Пятёрочки и прочие центры торговли. А производства все тю тю.Вокруг города откормочные станции- свинофермы т.е.  Молодёжь уезжает учится и тю тю.  Жить стало лучше, жить стало веселей.60лет назад унас туалет в школе был на улице, но зато были прекрасные помещения под мастерские столярные,слесарные. Мы там молоточки себе делали и даже табуретки. А после занятий  ставили спектакли и учились танцевать. Сейчас школа кирпичная ,но  9 летнее образование и после занятий закрывается на замок.  А наши учителя с нами были с утра до вечера.
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