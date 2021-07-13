Лия Ахеджакова в роли президента стала бы самым матёрым диктатором из возможных

Любопытно, однакоПолитикаЛия Ахеджакова в роли президента стала бы самым матёрым диктатором из возможных Злой хомяк Лия Ахеджакова давно позиционирует себя как оппозиционера нынешней власти и мечтает о возврате "золотых 90-х".Вернуться к статье187НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯна Асадовасявка. никому ненужное существо. Хорошо хоть детей Бог не дал.Виктор Василенкотолько что чуть жива и цела .....МихаилНе поминайте чёрта к ночи, спать не даст. Это недоразумение эволюции вызывает только тошноту и слава Богу, что про неё теперь не слышно, как и про её подельников из "пятой собачьей стаи".Vladimir LioubimcevВы представляете, что это недоразумение еще и "великая актриса"... Ужас. У кого и где были глаза?Яна Асадоваона играла характерные роли и в них была органична. Но ЖЫДкий понос вместо крови все равно взял верх.Юрий БВ отношении 90х говорить не буду, лично не слышал, как она восхваляет, а насчет Ельцины- не правда, Ельцин- наша гордость, не даром ведь правительство ставит памятник, центр-Ельцин, да и в Москве говорят собираются строить центр!Vladimir LioubimcevТолько народ этот памятник регулярно обливает чем-нибудь... То краской, то дерьмом... По заслугам и обливают.... Я лично не сторонник подобных методов, я бы действовал более жестко - СНЕС БЫ ЭТОТ ПАМЯТНИК к е..й матери, но не все так считают, как я... Как видим...Vladimir LioubimcevДа, и не только в Москве будут строить Алкаш-Эльцин-центр, но и по всей России. В этих центрах будут располагаться американские гадюшники, которые будут воспитывать нашу молодежь. Врать на СССР и взращивать русофобов. ЭТО ТАКАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРЕЗИДЕНТА!!! Они никак не могут простить СССР, что давая в свое время КЛЯТВУ верно служить Союзу, ПРЕДАЛИ ЕГО! Изменив клятве. И ВСЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ!... И они тоже знают, что мы знаем... Вот и хотят, при помощи США, вырастить Макарок, не помнящих родства... Дебилов и тупиц...елена куприяноваВаша гордость, не путайтеЯна Асадовая - москвичка. И не встретила НИ ОДНОГО москвича, кто бы желал этот центр.Яна АсадоваВообще то мой сын растит своих детей правильно. они и читают много. И учатся. И на секции с кружками ходят. Кто другим то это делать мешает, чтобы их дети дебилами не росли?Pciha IvanovaА Путина - не достаточно? Он вам не москвич?Vladimir LioubimcevОдно слово забыли добавить "Самым ТУПЫМ и... (дальше по тексту заголовка)...Александр Алексеевичвсех мечтающих и прославляющих ,,золотые 90е ,, отправить в Бодайбо ! без права реабилитации ,,,,,Анатолий ДрокинЕё как президента не хватает в Израиле.Зоя БобковаНу, совсем уж нечего писать, нужно вытащить эту даму на обсуждение.Лариса ГолубицкаяА что больше писать не о чем? Что она разве неправду сказала о Ельцине? Она выдвигалась не пост президента,чтобы её обсуждать? По поводу Ефремова и Крыма,у неё своё мнение-она не может его высказать? С какой целью написана эта статья? Напишу сразу за себя,считаю что Ефремова посадили правильно,а Крым исторически наш и НИКОГДА там не будут стоять натовские корабли!!!Pciha IvanovaАвтор перепутал: Это Собчак в президенты баллотировалась. И мировой опыт есть: Чиччолину в Италии выбрали в депутаты! Говорят, хорошо работала! И с актерами опыт есть: Зеленского в президенты выбрали. Но он как клоуном был, так им и остался!Комментировать
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