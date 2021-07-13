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Лия Ахеджакова в роли президента стала бы самым матёрым диктатором из возможных

Лия Ахеджакова в роли президента стала бы самым матёрым диктатором из возможных

Злой хомяк Лия Ахеджакова давно позиционирует себя как оппозиционера нынешней власти и мечтает о возврате "золотых 90-х".

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Яна Асадова
сявка. никому ненужное существо. Хорошо хоть детей Бог не дал.
Виктор Василенко
только что чуть жива и цела .....
Михаил
Не поминайте чёрта к ночи, спать не даст. Это недоразумение эволюции вызывает только тошноту и слава Богу, что про неё теперь не слышно, как и про её подельников из "пятой собачьей стаи".
Vladimir Lioubimcev
Вы представляете, что это недоразумение еще и "великая актриса"... Ужас. У кого и где были глаза?
Яна Асадова
она играла характерные роли и в них была органична. Но ЖЫДкий понос вместо крови все равно взял верх.
Юрий Б
В отношении 90х говорить не буду, лично не слышал, как она восхваляет, а насчет Ельцины- не правда, Ельцин- наша гордость, не даром ведь правительство ставит памятник, центр-Ельцин, да и в Москве говорят собираются строить центр!
Vladimir Lioubimcev
Только народ этот памятник регулярно обливает чем-нибудь... То краской, то дерьмом... По заслугам и обливают.... Я лично не сторонник подобных методов, я бы действовал более жестко - СНЕС БЫ ЭТОТ ПАМЯТНИК к е..й матери, но не все так считают, как я... Как видим...
Vladimir Lioubimcev
Да, и не только в Москве будут строить Алкаш-Эльцин-центр, но и по всей России. В этих центрах будут располагаться американские гадюшники, которые будут воспитывать нашу молодежь. Врать на СССР и взращивать русофобов. ЭТО ТАКАЯ ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ПРЕЗИДЕНТА!!! Они никак не могут простить СССР, что давая в свое время КЛЯТВУ верно служить Союзу, ПРЕДАЛИ ЕГО! Изменив клятве. И ВСЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ!... И они тоже знают, что мы знаем... Вот и хотят, при помощи США, вырастить Макарок, не помнящих родства... Дебилов и тупиц...
елена куприянова
Ваша гордость, не путайте
Яна Асадова
я - москвичка. И не встретила НИ ОДНОГО москвича, кто бы желал этот центр.
Яна Асадова
Вообще то мой сын растит своих детей правильно. они и читают много. И учатся. И на секции с кружками ходят. Кто другим то это делать мешает, чтобы их дети дебилами не росли?
Pciha Ivanova
А Путина - не достаточно? Он вам не москвич?
Vladimir Lioubimcev
Одно слово забыли добавить "Самым ТУПЫМ и... (дальше по тексту заголовка)...
Александр Алексеевич
всех мечтающих и прославляющих ,,золотые 90е ,, отправить в Бодайбо ! без права реабилитации ,,,,,
Анатолий Дрокин
Её как президента не хватает в Израиле.
Зоя Бобкова
Ну, совсем уж нечего писать, нужно вытащить эту даму на обсуждение.
Лариса Голубицкая
А что больше писать не о чем? Что она разве неправду сказала о Ельцине? Она выдвигалась не пост президента,чтобы её обсуждать? По поводу Ефремова и Крыма,у неё своё мнение-она не может его высказать? С какой целью написана эта статья? Напишу сразу за себя,считаю что Ефремова посадили правильно,а Крым исторически наш и НИКОГДА там не будут стоять натовские корабли!!!
Pciha Ivanova
Автор перепутал: Это Собчак в президенты баллотировалась. И мировой опыт есть: Чиччолину в Италии выбрали в депутаты! Говорят, хорошо работала! И с актерами опыт есть: Зеленского в президенты выбрали. Но он как клоуном был, так им и остался!

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