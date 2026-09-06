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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко о сыне Александре: «Я ему не пихаю, я его не заставляю. Он уже понимает, что он профессиональный спортсмен»

Евгений Плющенко рассказал о том, как тренирует сына Александра. – Он с детства занимается фигурным катанием.

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