Нет, я, конечно, понимаю, что "заокеанские партнёры" нам теперь совсем не авторитет 😂, но буржуи на то и буржуи, что очень хорошо умеют делать одну весьма важную вещь: считать выгодно им это или нет.
Почему в США и Канаде не клеят на стены обои: они применяют нокдаун. Повторил у себя, не нарадуюсь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lora Некрасова
У меня такой нокдаун сделан в ванной комнате белого цвета. Получилось очень светло и свежо. И влагу хорошо выдерживает. И не нужна надоевшая всем плитка, которую тоже покупать и укладывать стоит недёшево. Создаётся лёгкая воздушная атмосфера. И да, мой мастер (не профессионал) легко справился с этой работой.
Ответить
11 час.
Леонид Никулин
тоже мне ..открыл америку..давным давно эмульсионка используется для покраски стен и потолков....и не надо тут петь хвалебные оды буржуям ..
Ответить
10 час.
АМ
Алиса Майская
"Обычные люди" во всех странах одинаковые - кому нравятся обои - клеят обои, кому - покраска - красят. Глупости выдумывать не надо, (особенно, если никогда в Штатах не жил).
Ответить
5 час.
Свежие комментарии