Валентина Дудникова расскажет об успешных абитуриентах 8 сентября

8 сентября в Новосибирске состоится пресс-конференция о результатах вступительной кампании в вузах региона.
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